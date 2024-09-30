Израиль анонсировал «следующий этап войны» против «Хезболлы» 30.09.2024, 19:37

Йоав Галант

Ликвидация лидера «Хезболлы» — «это еще не конец».

Израиль в ближайшее время начнет «следующий этап войны» против шиитского террористического движения «Хезболла», заявил министр обороны Йоав Галант на встрече с главами северных приграничных общин, передает The Times of Israel.

По словам Галанта, новый этап должен «существенно изменить ситуацию в сфере безопасности» и позволит вернуть жителей городов на севере в их дома.

Как пишет издание, его слова указывают на то, что Израиль собирается провести наземную операцию в Ливане, о чем ранее сообщали The Washington Post, The Wall Street Journal и другие СМИ. По их данным, Израиль уведомил США о намерении провести ограниченное наземное вторжение в Ливан на этой неделе. CBS пишет со ссылкой на американского чиновника, что операция может начаться в течение нескольких часов.

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