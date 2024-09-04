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Россия ударила по Львову «Кинжалами»

  • 4.09.2024, 7:38
  • 3,856
Россия ударила по Львову «Кинжалами»

Горят дома.

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К. Во Львове и Кривом Роге прогремели взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки РФ есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала.

«Две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся Арники и 17 остаются дома. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника», - написал он в Telegram.

Информация о пострадавших уточняется.

Садовый уточнил что РФ обстреляла город ракетами «Кинжал». Во Львове работали силы ПВО.

На данный момент известно о 17 пострадавших в результате обстрела.

«Двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. У пяти пациентов тяжелое состояние», — сообщил Садовый.

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