BILD: Украина испытала дрон «Дракон» 1 4.09.2024, 14:02

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Новое смертоносное оружие выжигает россиян.

Украинская армия впервые показала работу беспилотника, который с близкого расстояния раскидывает над противником зажигательные боеприпасы.

На видео, которое опубликовала в Telegram 108-я отдельная бригада территориальной обороны Украины, видно боевое применение FPV-дрона, который не сбрасывает гранаты и не летит в цель с зарядом взрывчатки, а рассыпает над позициями российских военных термит — смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

По информации BILD, украинские военные еще в конце прошлого года задумались о том, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В итоге они пришли к выводу, что под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 граммов термитной смеси. Химическая реакция запускается с помощью дистанционного управления лишь незадолго до появления в районе цели.

На видео огненный дождь над российскими позициями длится около 20 секунд, в итоге загорается лесополоса длиной примерно 100 метров. Уже через несколько секунд после применения термитной смеси на земле можно различить взрывы. Это признак того, что огонь распространился на боеприпасы россиян.

Температура горения термита составляет примерно 2500 градусов — это означает, что раскаленная смесь за считанные секунды разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев.

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