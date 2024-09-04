Новый Toyota Land Cruiser 250 получил две яркие версии 1 4.09.2024, 14:24

Для города и бездорожья.

Японское ателье Wald International взялось за тюнинг Toyota Land Cruiser 250. Внедорожник получил сразу две интересные модификации. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Новый Toyota Land Cruiser 250 подготовили для города и бездорожья. В первом случае внедорожник занизили и установили большие колеса с низкопрофильной резиной. Во второй версии клиренс, наоборот, увеличили, а еще «обули» авто во внедорожные шины.

Оба варианта Toyota Land Cruiser 250 от Wald International отличаются брутальным дизайном. Внедорожнику заменили бамперы, добавили расширители арок, обвес и подножки.

Кроме того, установлен капот с воздухозаборником, а на крыше появились дополнительная оптика, багажник и спойлер.

Салон и характеристики Toyota Land Cruiser 250 не раскрывают. Стандартный внедорожник на разных рынках предлагается с 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л. с., 326-сильной гибридной установкой и 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. Все версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

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