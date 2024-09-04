Названы самые популярные бюджетные смартфоны в 2024-м году
- 4.09.2024, 16:57
В топе по три устройства Xiaomi, Samsung и OPPO.
Аналитическая фирма Counterpoint Report провела анализ рынка и опубликовала отчет о самых продаваемых бюджетных смартфонах во втором квартале 2024 года. Ожидаемо, устройства Xiaomi и Samsung разрывают рынок, пишет УНИАН.
По подсчетам специалистов, Redmi 13C – самый покупаемый смартфон по цене до 150 долларов. На эту модель приходится 4,1% от всего рынка. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15, на которые пришлось 4% и 3,3% соответственно.
На четвертом месте расположилась версия лидера списка с 5G и процессором Dimensity 6100+ вместо Helio G85. Далее идут Xiaomi Redmi A3, Samsung Galaxy A05s и Tecno Spark Go 2024 4G с долями 2,4%, 2,3% и 1,7%. Замыкает список тройка бюджетников OPPO: A18 с 1,5% рынка, а также A58 4G и A38 с долей 1,4% каждый.
Эксперты отмечают, что во втором квартале 2024 года количество проданных телефонов в сегменте до 150 долларов выросло на 10% и пересекло отметку в 100 миллионов штук. На них пришлось 37% от всего объема проданных в мире мобильных устройств.