Инженеры разработали роботов, которыми управляют живые грибы
- 5.09.2024, 8:58
- 1,666
Королевские вешенки управляли двумя роботами.
Инженеры разработали роботов, которыми управляют живые грибы. В эксперименте королевские вешенки заставляли двух роботов двигаться или катиться по ровной поверхности, пишет «Нож».
Электрическую активность грибного мицелия в ответ на внешние раздражители преобразовали в команды управления с помощью специально разработанного интерфейса и алгоритмов обработки сигналов.
Биороботы реагировали на изменения в окружающей среде. Ученые с помощью ультрафиолетового излучения стимулировали грибы, и это приводило к изменению движений роботов.
Гибридных биороботов можно использовать в реальных условиях, например, в сельском хозяйстве. Умные системы могут автоматически регулировать внесение удобрений или пестицидов.
Кроме того, с помощью новой технологии можно создать экосенсоры для мониторинга загрязнений в окружающей среде или биодатчики для отслеживания изменений в организме человека.