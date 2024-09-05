Инженеры разработали роботов, которыми управляют живые грибы 5.09.2024, 8:58

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Королевские вешенки управляли двумя роботами.

Инженеры разработали роботов, которыми управляют живые грибы. В эксперименте королевские вешенки заставляли двух роботов двигаться или катиться по ровной поверхности, пишет «Нож».

Электрическую активность грибного мицелия в ответ на внешние раздражители преобразовали в команды управления с помощью специально разработанного интерфейса и алгоритмов обработки сигналов.

Биороботы реагировали на изменения в окружающей среде. Ученые с помощью ультрафиолетового излучения стимулировали грибы, и это приводило к изменению движений роботов.

Гибридных биороботов можно использовать в реальных условиях, например, в сельском хозяйстве. Умные системы могут автоматически регулировать внесение удобрений или пестицидов.

Кроме того, с помощью новой технологии можно создать экосенсоры для мониторинга загрязнений в окружающей среде или биодатчики для отслеживания изменений в организме человека.

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