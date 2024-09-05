Россияне пошли на штурм в районе Константиновки, но «получили по зубам» 5.09.2024, 10:02

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Украинские десантники уничтожили 6 единиц техники и живую силу противника.

Российские оккупанты предприняли очередной массированный штурм на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки, задействовав 21 единицу техники.

В ходе сражения украинские десантники уничтожили три танка и три бронемашины с пехотой, а также повредили еще одну боевую машину. Остальная техника противника отступила. Потери среди личного состава врага составили 9 раненых и 15 погибших, сообщает телеграм-канал десантников.

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