Россияне пошли на штурм в районе Константиновки, но «получили по зубам»
- 5.09.2024, 10:02
- 1,562
Украинские десантники уничтожили 6 единиц техники и живую силу противника.
Российские оккупанты предприняли очередной массированный штурм на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки, задействовав 21 единицу техники.
В ходе сражения украинские десантники уничтожили три танка и три бронемашины с пехотой, а также повредили еще одну боевую машину. Остальная техника противника отступила. Потери среди личного состава врага составили 9 раненых и 15 погибших, сообщает телеграм-канал десантников.