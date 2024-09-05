YouTube прекратит рекомендовать детям видео, навязывающее идеалы красоты 2 5.09.2024, 19:53

Новые правила действуют по всему миру.

YouTube перестанет рекомендовать подросткам видеоролики, которые идеализируют определенные идеалы красоты или телосложение людей, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.

В YouTube отметили, что такой контент в целом не нарушает правил платформы, но его просмотр может повлиять на психику некоторых пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Видеохостинг по-прежнему позволит подросткам просматривать любой контент, но алгоритмы не будут загонять молодых пользователей в так называемые кроличьи норы, то есть не будут предлагать им схожие видео по данной тематике.

Как уточнили в YouTube, соответствующее решение принято по итогам совещания консультативного комитета по делам молодежи и семей, на котором было заявлено, что определенные категории, которые могут быть «безобидными» в виде отдельного видео, способны стать «проблемными» при многократном просмотре.

«По мере того как подросток формирует свои представления о том, кто он, и устанавливает для себя собственные стандарты, постоянное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичные внутренние стандарты, может привести к формированию у некоторых людей негативных убеждений о себе», — прокомментировал решение руководитель отдела здравоохранения YouTube Гарт Грэм.

Новые правила, действующие теперь по всему миру, распространяются на контент, который: идеализирует одни физические черты по сравнению с другими — например, продвигает бьюти-процедуры, позволяющие сделать нос тоньше; идеализирует физическую форму или вес тела — например, предлагает программы упражнений, которые поощряют стремление к определенному внешнему виду; поощряет социальную агрессию — например, физическое запугивание.

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