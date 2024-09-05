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YouTube прекратит рекомендовать детям видео, навязывающее идеалы красоты

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  • 5.09.2024, 19:53
YouTube прекратит рекомендовать детям видео, навязывающее идеалы красоты

Новые правила действуют по всему миру.

YouTube перестанет рекомендовать подросткам видеоролики, которые идеализируют определенные идеалы красоты или телосложение людей, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.

В YouTube отметили, что такой контент в целом не нарушает правил платформы, но его просмотр может повлиять на психику некоторых пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Видеохостинг по-прежнему позволит подросткам просматривать любой контент, но алгоритмы не будут загонять молодых пользователей в так называемые кроличьи норы, то есть не будут предлагать им схожие видео по данной тематике.

Как уточнили в YouTube, соответствующее решение принято по итогам совещания консультативного комитета по делам молодежи и семей, на котором было заявлено, что определенные категории, которые могут быть «безобидными» в виде отдельного видео, способны стать «проблемными» при многократном просмотре.

«По мере того как подросток формирует свои представления о том, кто он, и устанавливает для себя собственные стандарты, постоянное потребление контента с идеализированными стандартами, который начинает формировать нереалистичные внутренние стандарты, может привести к формированию у некоторых людей негативных убеждений о себе», — прокомментировал решение руководитель отдела здравоохранения YouTube Гарт Грэм.

Новые правила, действующие теперь по всему миру, распространяются на контент, который: идеализирует одни физические черты по сравнению с другими — например, продвигает бьюти-процедуры, позволяющие сделать нос тоньше; идеализирует физическую форму или вес тела — например, предлагает программы упражнений, которые поощряют стремление к определенному внешнему виду; поощряет социальную агрессию — например, физическое запугивание.

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