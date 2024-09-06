«Азов» деблокировал украинских военных, окруженных россиянами

«Азов» деблокировал украинских военных, окруженных россиянами1
- 6.09.2024, 9:26
- 6,186
Бойцы бригады провели успешную контратаку под Нью-Йорком.
Украинские военные 12 бригады специального назначения «Азов» вернули под контроль часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области и деблокировали украинских военных, которые находились в окружении, говорится в сообщении «Азова» в пятницу, 6 сентября.
Отмечается, что бригаду привлекли к оборонительным и наступательным действиям на Торецком направлении для улучшения тактического положения Сил обороны. Военные Азова действуют непосредственно в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.
«На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но, благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, «Азову» удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении», — говорится в сообщении.