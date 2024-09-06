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Дуров отказался от дипломатической помощи России

  • 6.09.2024, 11:08
Дуров отказался от дипломатической помощи России
Павел Дуров

Но согласился, чтобы посольство ОАЭ было в курсе его ситуации.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему после задержания во Франции предложили Россия и Объединенные Арабские Эмираты, рассказал Politico французский чиновник.

«Он отказался от российской консульской защиты и консульского визита ОАЭ, но согласился, чтобы посольство ОАЭ было в курсе его ситуации», — сказал собеседник издания.

Сотрудник дипломатической службы ОАЭ подтвердил, что дипломаты контактируют с представителями Дурова и французскими властями. В посольстве РФ во Франции эту информацию на момент публикации не прокомментировали.

Дуров является гражданином сразу нескольких стран: у него есть гражданство России, ОАЭ, Франции, а также государстве Сент-Китс и Невис, которое расположено на Карибских островах.

Предпринимателя задержали в Париже 24 августа. Французские власти подозревают его в недостаточной модерации Telegram, а также в отказе от сотрудничества, что, по мнению правоохранительных органов Франции, делает его соучастником распространения детской порнографии, продажи наркотиков, мошенничества и других преступлений. 28 августа Дурова отпустили под залог 5 млн евро и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

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