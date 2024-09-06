Захарова закатила истерику, вспомнив о «европейской безопасности» 3 6.09.2024, 12:01

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Мария Захарова

В МИД РФ снова выдали пропагандистский бред.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику после заявления министра спорта Украины Матвея Бедного о планах добиваться полного отстранения россиян от Олимпиады-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила Украину в уничтожении мирового спорта, пишет obozrevatel.com.

Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, чем возмутила болельщиков из РФ. «Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты. Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта. Это то, чем занимается это самое террористическое, экстремистское украинское правительство. Они уничтожают все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность», – сказала она.

Читатели портала Sports.ru в ответ отметили полную деградацию российской дипломатии. Они также посоветовали Захаровой наконец-то заняться своими прямыми обязанностями.

«Лучше бы закрыли свои рты и развивали и рекламировали внутренний спорт, а они все ноют от того, что нет возможности поездить по спортивным тусовкам заграничным», «Почему сейчас страну на международной арене представляют вот эти люди? Им в ПТУ труды надо вести», «Пятница у человека, хотя у нее каждый день пятница, как и у Димона», «Одно из самых печальных последствий происходящего последних лет – полная деградация МИДа», – пишут в комментариях.

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