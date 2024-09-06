закрыть
6 сентября 2024, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Захарова закатила истерику, вспомнив о «европейской безопасности»

3
  • 6.09.2024, 12:01
  • 4,398
Захарова закатила истерику, вспомнив о «европейской безопасности»
Мария Захарова

В МИД РФ снова выдали пропагандистский бред.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику после заявления министра спорта Украины Матвея Бедного о планах добиваться полного отстранения россиян от Олимпиады-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обвинила Украину в уничтожении мирового спорта, пишет obozrevatel.com.

Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, чем возмутила болельщиков из РФ. «Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты. Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта. Это то, чем занимается это самое террористическое, экстремистское украинское правительство. Они уничтожают все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность», – сказала она.

Читатели портала Sports.ru в ответ отметили полную деградацию российской дипломатии. Они также посоветовали Захаровой наконец-то заняться своими прямыми обязанностями.

«Лучше бы закрыли свои рты и развивали и рекламировали внутренний спорт, а они все ноют от того, что нет возможности поездить по спортивным тусовкам заграничным», «Почему сейчас страну на международной арене представляют вот эти люди? Им в ПТУ труды надо вести», «Пятница у человека, хотя у нее каждый день пятница, как и у Димона», «Одно из самых печальных последствий происходящего последних лет – полная деградация МИДа», – пишут в комментариях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников