Лукашенко сам себя загнал в ловушку

Лукашенко сам себя загнал в ловушку1
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 6.09.2024, 12:34
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Одинокие «Шахеды» — это цветочки.
Синепалый, похоже, начал осознавать, в какую ловушку загнал сам себя, вынужденно усилив свою зависимость от Кремля. Несамостоятельные фигуры на доске не нужны, их очень легко снимают, особенно когда в этом вопросе есть консенсус, пусть и по разным причинам и соображениям.
Как ни парадоксально, но единственный вариант, который гарантирует хотя бы физическое выживание, - это прорываться на Запад. Будем реалистами, но ради частичного урегулирования кризиса в центре Европы синепалого вместо Гааги могут отправить на курорт без экстрадиции. К сожалению, когда речь заходит про вопросы войны и мира, бывает уже не до справедливости. Меньшее зло.
Таймер обратного отсчета он запустил сам. Осталось несколько месяцев на то, чтобы принять решение: цена которому жизни миллионов беларусов и жизнь самого синепалого с семьей. Все чаще и глубже залетающие российские шахеды напоминают, что очередной срок узурпации власти синепалым в Кремле не согласован.
Синепалый также прекрасно понимает, что одинокие шахеды – это цветочки.
Телеграм-канал «Ник и Майк»