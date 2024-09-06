закрыть
6 сентября 2024, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко сам себя загнал в ловушку

1
  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 6.09.2024, 12:34
  • 3,426
Лукашенко сам себя загнал в ловушку

Одинокие «Шахеды» — это цветочки.

Синепалый, похоже, начал осознавать, в какую ловушку загнал сам себя, вынужденно усилив свою зависимость от Кремля. Несамостоятельные фигуры на доске не нужны, их очень легко снимают, особенно когда в этом вопросе есть консенсус, пусть и по разным причинам и соображениям.

Как ни парадоксально, но единственный вариант, который гарантирует хотя бы физическое выживание, - это прорываться на Запад. Будем реалистами, но ради частичного урегулирования кризиса в центре Европы синепалого вместо Гааги могут отправить на курорт без экстрадиции. К сожалению, когда речь заходит про вопросы войны и мира, бывает уже не до справедливости. Меньшее зло.

Таймер обратного отсчета он запустил сам. Осталось несколько месяцев на то, чтобы принять решение: цена которому жизни миллионов беларусов и жизнь самого синепалого с семьей. Все чаще и глубже залетающие российские шахеды напоминают, что очередной срок узурпации власти синепалым в Кремле не согласован.

Синепалый также прекрасно понимает, что одинокие шахеды – это цветочки.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников