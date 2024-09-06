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От камуфляжа до мангалов: как Россия пытается замаскировать свои дроны

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  • 6.09.2024, 13:49
  • 2,064
От камуфляжа до мангалов: как Россия пытается замаскировать свои дроны

В Сети иронично спрогнозировали «следующий уровень защиты».

Украинские воины продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники даже несмотря на попытки противника, замаскировать свои БпЛА. Кроме того, что россияне начинают активно рисовать на дронах, в Сети иронично спрогнозировали «следующий уровень защиты», к которому может прибегнуть враг, пишет apostrophe.ua.

Видео работы по вражеским беспилотникам опубликовали в Telegram-канале подразделения SIGNUM (93 ОМБР).

В подразделении опубликовали своеобразный отчет в формате видео с результатами работы по тотальному уничтожению российских разведывательных БпЛА:

«За очень короткий промежуток времени нам удалось выбить почти все «глаза» в районе, что очень облегчило работу нашей логистики, артиллерии, других расчетов, и в разы уменьшить вражеские обстрелы как из артиллерии, так и управляемыми авиабомбами».

Добавляют, что на видео подтверждено уничтожение 49 воздушных целей, из которых:

▪ ZALA - 36 ед;

▪ SUPERCAM - 7 ед;

▪ Орлан - 5 ед;

▪ Ланцет - 1 ед.

В Telegram-канале In Factum заметили, что российские оккупационные войска пытаются замаскировать свои беспилотники, окрашивая их в специальный камуфляж для слияния с местностью.

В свою очередь волонтер и блогер Сергей Стерненко решил спрогнозировать, к чему еще могут прибегнуть россияне, чтобы «спрятать» свои беспилотники от украинских бойцов.

«Уже скоро на всех российских крыльях», - написал Сергей Стерненко, добавив несколько фото модернизированных беспилотников с известными российскими «мангалами».

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