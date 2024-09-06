От камуфляжа до мангалов: как Россия пытается замаскировать свои дроны

От камуфляжа до мангалов: как Россия пытается замаскировать свои дроны1
- 6.09.2024, 13:49
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В Сети иронично спрогнозировали «следующий уровень защиты».
Украинские воины продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники даже несмотря на попытки противника, замаскировать свои БпЛА. Кроме того, что россияне начинают активно рисовать на дронах, в Сети иронично спрогнозировали «следующий уровень защиты», к которому может прибегнуть враг, пишет apostrophe.ua.
Видео работы по вражеским беспилотникам опубликовали в Telegram-канале подразделения SIGNUM (93 ОМБР).
В подразделении опубликовали своеобразный отчет в формате видео с результатами работы по тотальному уничтожению российских разведывательных БпЛА:
«За очень короткий промежуток времени нам удалось выбить почти все «глаза» в районе, что очень облегчило работу нашей логистики, артиллерии, других расчетов, и в разы уменьшить вражеские обстрелы как из артиллерии, так и управляемыми авиабомбами».
Добавляют, что на видео подтверждено уничтожение 49 воздушных целей, из которых:
▪ ZALA - 36 ед;
▪ SUPERCAM - 7 ед;
▪ Орлан - 5 ед;
▪ Ланцет - 1 ед.
В Telegram-канале In Factum заметили, что российские оккупационные войска пытаются замаскировать свои беспилотники, окрашивая их в специальный камуфляж для слияния с местностью.
В свою очередь волонтер и блогер Сергей Стерненко решил спрогнозировать, к чему еще могут прибегнуть россияне, чтобы «спрятать» свои беспилотники от украинских бойцов.
«Уже скоро на всех российских крыльях», - написал Сергей Стерненко, добавив несколько фото модернизированных беспилотников с известными российскими «мангалами».