Выпущен самый тонкий цветной электронный блокнот в мире 6.09.2024, 14:48

Этот планшет в толщину всего 5,1 миллиметра.

Компания reMarkable представила новый планшет reMarkable Paper Pro. Это электронный блокнот, который по словам разработчиков, предназначен для повышения продуктивности интеллектуальной работы, сообщает New Atlas.

Электронный планшет получил более крупный по сравнению с предшественниками, 11,8-дюймовый экран. Благодаря новой технологии Canvas Color от E Ink, Paper Pro предлагает расширенные возможности для творчества: теперь можно использовать до девяти цветов и создавать более выразительные рисунки. При чтении экран отображает множество оттенков, обеспечивая комфортное восприятие текста.

Дисплей может похвастаться разрешением 2160×1620 при 229 ppi. Текстура поверхности была улучшена для более реалистичного ощущения письма. Встроенная функция предотвращает случайные смазывания от прикосновения ладонью. Paper Pro отличается минимальной задержкой в 12 миллисекунд, что делает его самым отзывчивым устройством reMarkable на сегодняшний день.

Paper Pro сочетает стильный дизайн из алюминия и стекла с практичной регулируемой подсветкой, что позволяет работать в любое время суток. Это самое тонкое устройство в своем классе, толщиной всего 5,1 мм.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Есть шаблоны для повышения продуктивности. Аккумулятор емкостью 5030 мАч обеспечивает до двух недель работы без подзарядки. Доступны Wi-Fi и USB-C.

Для тех, кто предпочитает печатать, предлагается дополнительная клавиатура. Устройство обеспечивает автоматическое шифрование файлов и защиту паролем, гарантируя безопасность информации.

reMarkable Paper Pro уже доступен для заказа по цене $579 со стандартным маркером или за $629 с версией Marker Plus с функцией ластика.

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