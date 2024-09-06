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Telegram ввел изменения после ареста Павла Дурова

  • 6.09.2024, 14:53
Telegram ввел изменения после ареста Павла Дурова
Павел Дуров

СМИ заметили ряд нововведений.

Telegram разрешил жаловаться на сообщения в приватных чатах – через несколько дней после ареста его создателя Павла Дурова. Внимание на это обратило издание TechCrunch.

Ранее на странице FAQ говорилось, что модераторы не обрабатывают запросы, связанные с приватными группами. Кнопка Report была доступна только в публичных чатах и телеграм-каналах. Теперь она появилась и в закрытых чатах, убедились «Важные истории».

При этом в ответе на вопрос о возможной реакции при нарушении авторских прав сохранилась фраза, сообщающая, что все чаты являются приватными, обращает внимание «Медиазона».

Также Telegram добавил ссылку на страницу о том, как мессенджер исполняет Закон ЕС о цифровых услугах. На странице сообщается, что в Telegram запрещён спам, пропаганда насилия, нелегальный сексуальный контент и «действия, признанные незаконными в большинстве стран», список которых «неисчерпывающий».

На этой же странице рассказывается, что мессенджер использует автоматическую и ручную модерацию сообщений. Подчёркивается, что «любые критические ограничения требуют одобрения со стороны модератора».

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