ВСУ «перемололи» спецподразделение арктической бригады РФ 7 6.09.2024, 15:49

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Должны были охранять границы с Финляндией.

Издание Newsweek сообщает, что Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери 80-й арктической мотострелковой бригаде России, уничтожив около 80% ее состава. Эта бригада была создана в 2014 году для защиты северных границ России с Норвегией и Финляндией, но понесла серьезные потери в боях на Херсонщине.

По словам родственников погибших, многие солдаты числятся пропавшими без вести, так как командование не эвакуирует тела, обещая сделать это после «освобождения» Херсона. Военный аналитик Крис О’Вики на платформе X (ранее Twitter) отметил, что хотя бригада и специализируется на арктических операциях, ее отправили в Украину в 2022 году. С тех пор, по словам близких, многие военнослужащие были убиты или ранены.

Чтобы восполнить потери, в 2023 году бригада начала привлекать осужденных. Ирина Ивановна, мать одного из солдат, заявила, что 80% бригады погибли или ранены, и ее сын числится пропавшим. Она выразила недоумение, почему тела не эвакуируют.

Сергей Романцов, 37-летний осужденный из Северодвинска, присоединился к бригаде в 2023 году и вскоре пропал. Его сестра Нина рассказала, что он ушёл на войну, несмотря на её протесты. После «боевого крещения» он исчез без вести.

О’Вики также упоминает, что Украина начала регулярные рейды через Днепр после освобождения Херсона в конце 2022 года, и в октябре 2023 года вернула контроль над частью левобережья реки.

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