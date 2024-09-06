Представлены умные гантели, которые автоматически изменяют вес 6.09.2024, 22:44

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Компания Julu представила умные гантели с возможностью мгновенной настройки веса, которые делают процесс тренировок гораздо проще и удобнее для пользователей. Об этом стало известно со страницы продукта Kickstarter.

Теперь для изменения веса не нужно вручную добавлять или снимать диски – достаточно выбрать необходимый вес на LCD-экране или приложении на смартфоне, и гантели автоматически изменят свой вес.

Каждая гантель имеет диапазон от 2,7 до 16,3 кг, что подходит как для легких тренировок, так и постепенного увеличения нагрузки. Встроенный механизм надежно фиксирует вес, чтобы предотвратить неожиданные изменения во время подъема.

Кроме того, Julu предлагает приложение, которое отслеживает прогресс в реальном времени, позволяя пользователям видеть статистику тренировок, сожженные калории и историю результатов. Это упрощает процесс тренировок, ведь больше не нужно записывать количество подходов или веса. А функция социального взаимодействия позволяет соперничать с друзьями или просто делиться успехами.

Гантели Julu также изготовлены из экологически чистых материалов и имеют компактный размер, что делает их удобными для хранения. В настоящее время компания предлагает скидку 40% на свой проект на Kickstarter – набор из одной гантели стоит $239, а доставка по всему миру запланирована на ноябрь 2024 года.

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