Атака дронов: под Воронежем гремят взрывы на складе боеприпасов 7.09.2024, 8:27

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Началась эвакуация нескольких сел.

Под российским Воронежем из-за атаки беспилотника начался пожар на складе боеприпасов. Власти объявили эвакуацию нескольких сёл, сообщает «Радио Свобода».

Дрон был «обнаружен и подавлен» в Острогожском районе рано утром, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, из-за падения беспилотника «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, – началась детонация». Пострадавших нет.

Изначально Гусев сообщил об эвакуации «в соседний населённый пункт» жителей одного села. Через полчаса губернатор написал, что эвакуировать будут уже несколько сёл. Какие именно, он не уточнил.

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что дрон попал в склад боеприпасов, и публикуют видео, на которых отчётливо слышны взрывы. Местные жители сообщали, что детонация продолжается несколько часов.

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