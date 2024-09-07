Украина испытывает новое оружие 1 Агил Рустамзаде

7.09.2024, 9:55

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Дешевое и точное.

Воздушные силы Украины начали испытывать свой аналог управляемой планирующей авиабомбы. На видео бомба подвешена на бомбардировщик Су-24М.

Судя по видео, свободнопадающую бомбу советского производства оснастили модулем со складными крыльями и аэродинамическим обтекателем. Хвостовая часть бомбы оборудована Х-образными рулями и, вероятно, твердотопливным ускорителем или реактивным двигателем.

С большой долей вероятности нам показали авиабомбу, которая уже заканчивает циклы испытаний и скоро будет принята на вооружение. Недостатка авиабомб советского производства в Украине нет. На выходе Украина может получить дешевое, эффективное и, что самое главное, массовое средство поражения.

Агил Рустамзаде, Telegram

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