Украина испытывает новое оружие

Украина испытывает новое оружие1
- Агил Рустамзаде
- 7.09.2024, 9:55
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Дешевое и точное.
Воздушные силы Украины начали испытывать свой аналог управляемой планирующей авиабомбы. На видео бомба подвешена на бомбардировщик Су-24М.
Судя по видео, свободнопадающую бомбу советского производства оснастили модулем со складными крыльями и аэродинамическим обтекателем. Хвостовая часть бомбы оборудована Х-образными рулями и, вероятно, твердотопливным ускорителем или реактивным двигателем.
С большой долей вероятности нам показали авиабомбу, которая уже заканчивает циклы испытаний и скоро будет принята на вооружение. Недостатка авиабомб советского производства в Украине нет. На выходе Украина может получить дешевое, эффективное и, что самое главное, массовое средство поражения.
Агил Рустамзаде, Telegram