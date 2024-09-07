Как украинские дроны-камикадзе подрывают российские БПЛА
- 7.09.2024, 13:55
- 1,730
Сбиты 48 вражеских «птичек».
Операторы украинских дронов-камикадзе сбили почти пять десятков вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.
Видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликован в Telegram-канале «Мисягiн».
«Украинские дроны продолжают успешно перехватывать российские разведывательные БпЛА в Донецкой области. Свежие 48 «птиц», которые потеряла российская армия», - отмечает в комментарии автор публикации.