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Как украинские дроны-камикадзе подрывают российские БПЛА

  • 7.09.2024, 13:55
  • 1,730
Как украинские дроны-камикадзе подрывают российские БПЛА

Сбиты 48 вражеских «птичек».

Операторы украинских дронов-камикадзе сбили почти пять десятков вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.

Видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликован в Telegram-канале «Мисягiн».

«Украинские дроны продолжают успешно перехватывать российские разведывательные БпЛА в Донецкой области. Свежие 48 «птиц», которые потеряла российская армия», - отмечает в комментарии автор публикации.

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