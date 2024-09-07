Как украинские дроны-камикадзе подрывают российские БПЛА 7.09.2024, 13:55

1,730

Сбиты 48 вражеских «птичек».

Операторы украинских дронов-камикадзе сбили почти пять десятков вражеских беспилотников в небе над Донецкой областью.

Видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликован в Telegram-канале «Мисягiн».

«Украинские дроны продолжают успешно перехватывать российские разведывательные БпЛА в Донецкой области. Свежие 48 «птиц», которые потеряла российская армия», - отмечает в комментарии автор публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com