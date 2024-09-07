Известный сервис прекращает обслуживать белорусов

Известный сервис прекращает обслуживать белорусов1
- 7.09.2024, 14:10
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Из-за санкций США.
Американский сервис для дизайнеров Recraft с искусственным интеллектом перестанет работать для пользователей из Беларуси и России. Доступ для клиентов закроют 12 сентября, обратил внимание devby.io.
4 сентября телеграм-канал Recraft опубликовал письмо, в котором говорится об ограничении доступа к аккаунтам, которые «определены как используемые в России и Беларуси». Кампания добавила, что обязана соблюдать требования регуляторов США.
Recraft позволяет генерировать векторные изображения, иконки и 3D-иллюстрации с помощью нейросети Stable Diffusion.
Услуги белорусам перестанут оказывать 12 сентября. Активные подписки сервис отменит автоматически и вернет деньги за оплаченные и неиспользованные дни.
Recraft основала экс-глава отдела разработки систем машинного обучения «Яндекса» — россиянка Анна Вероника Дорогуш. Она объяснила, что ограничения вводятся из-за санкций США.