Кремль мучает россиян Андрей Окунь

7.09.2024, 18:45

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Песков проговорился.

Бывший президент РФ Медведев пишет настолько неприкрытую правду, что достаточно лишь заменить одну фамилию, как все встает на места.

«И проворовавшейся вдрызг преступной клике Зеленского, которая привела экономику умирающей страны к катастрофе…»

Смею спросить, а точно ли речь идет про Украину?

С Песковым же еще проще, ничего подставлять и менять не надо. Он просто рубит правду матку, как есть. Вот, например, накануне он сказал следующее: «В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправдана, что греха таить».

Все верно, они в состоянии войны, но правильным вопросом будет: с кем в состоянии войны? Если ограничения, о которых говорит пресс-секретарь Путина, направлены исключительно против россиян. Если от «вынужденной» изоляции и цензуры тоже страдают только граждане России, то вывод напрашивается сам собой. Они в состоянии войны с населением собственной страны, а против врага, как известно, все методы оправданны.

Тогда обретает смысл и закулисные договорнячки, и желание продолжать во что бы то ни стало сотрудничество с Украиной, и непрерывная торговля газом/нефтью с заклятыми западными партнерами. Даже тот факт, что никто не накажет Пескова по статье о дискредитации за использование слово «война» обладает своей логикой. Он же не про «спецоперацию» говорит, он — про войну с россиянами, а это другое, это можно своими именами называть. Вот уж действительно правда пришла, откуда не ждали.

Андрей Окунь, Telegram

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