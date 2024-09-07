СМИ: Лукашенко растерян
- 7.09.2024, 20:10
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Не может придумать объяснение для «обмена ударами» между «братскими народами».
На территории Беларуси сбили два из восьми российских «Шахедов», которые туда свернули во время атаки на Украину. В течение последних двух месяцев таких случаев было 20.
Российское командование может намеренно направлять дроны-камикадзе «Шахед» в Беларусь. Это делается для того, чтобы натренировать белорусское ПВО и испытать различные средства поражения. При этом власти Беларуси не нашли слов, чтобы объяснить населению, что происходит.
Примечательно то, что БПЛА называют или нейтрально, или говорят, что они украинские. Власть Беларуси растеряна, поскольку не может придумать как объяснить «обмен ударами» между «братскими народами» и «союзниками», пишет «Фокус».