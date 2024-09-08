Украина изобрела собственную высокоточную планирующую бомбу 2 8.09.2024, 15:01

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Ей будут бить по территории России.

Украина разработала высокоточную планирующую бомбу, которая может стать «ключевым оружием» для ударов по российским военным объектам, сообщает Forbes.

Прототип снаряда попал на видео, снятое недавно экипажем украинского истребителя во время испытаний. По данным издания, бомба оснащена ракетным ускорителем, выдвижными крыльями и GPS-системой, а дальность ее полета может достигать примерно 65 километров.

Если Украина наладит серийное производство этих бомб, она сможет наносить удары по территории России с той же частотой, с которой ВС РФ обстреливают Украину аналогичными снарядами, отмечает Forbes. Новая бомба пополнит перечень производимых в Украине боеприпасов, таких как крылатая ракета «Нептун», дрон-ракета «Паляница» и множество дальнобойных ударных беспилотников.

На фоне ограниченных поставок оружия от Запада и запретов на его использование вглубь российской территории Украина активно развивает производство собственных снарядов. Так, 24 августа ВСУ успешно испытали дальнобойную ракету-дрон «Паляница» с дальностью полета 700 километров. Министр обороны Украины Рустэм Умеров сообщил, что эту ракету планируется использовать для ударов по России.

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