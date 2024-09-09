Добровольцы из Башкортостана взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину

Добровольцы из Башкортостана взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину4
- 9.09.2024, 19:41
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Видео.
Воины из роты «Башкорт» на Покровском направлении взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили исправную бронемашину.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве — за свободный Башкортостан.