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Добровольцы из Башкортостана взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину

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  • 9.09.2024, 19:41
  • 5,250
Добровольцы из Башкортостана взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили бронемашину

Видео.

Воины из роты «Башкорт» на Покровском направлении взяли в плен экипаж российской БМП-3 и затрофеили исправную бронемашину.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам, они готовятся к своей главной битве — за свободный Башкортостан.

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