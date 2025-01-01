ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения завода в Волчанске 1.01.2025, 21:42

3,590

Одна из сложнейших операций украинской разведки.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

В ГУР отметили, что штурм и зачистка 40 зданий завода были одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года. Ее осуществили воины-разведчики «Спецподразделения Тимура».

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских оккупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции «тимуровцев».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com