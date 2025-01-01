ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения завода в Волчанске
- 1.01.2025, 21:42
- 3,590
Одна из сложнейших операций украинской разведки.
Главное управление разведки Минобороны Украины показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.
В ГУР отметили, что штурм и зачистка 40 зданий завода были одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года. Ее осуществили воины-разведчики «Спецподразделения Тимура».
На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских оккупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции «тимуровцев».