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ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения завода в Волчанске

  • 1.01.2025, 21:42
  • 3,590
ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения завода в Волчанске

Одна из сложнейших операций украинской разведки.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

В ГУР отметили, что штурм и зачистка 40 зданий завода были одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года. Ее осуществили воины-разведчики «Спецподразделения Тимура».

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских оккупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции «тимуровцев».

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