Volkswagen закончит выпуск своего единственного кабриолета 10.01.2025, 1:18

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Немецкий автоконцерн Volkswagen продолжает процесс оптимизации своего модельного ряда. После того, как бренд Audi уже попрощался с кабриолетами R8 и A5, настала очередь еще одного популярного автомобиля с открытым верхом.

В 2027 году производство кабриолета T-Roc будет прекращено.

Решение о прекращении производства T-Roc Cabrio связано с глобальной стратегией Volkswagen, направленной на переход к электромобильности и оптимизацию производственных мощностей. Компания сосредоточится на выпуске более прибыльных и перспективных моделей.

Кроме того, под угрозой оказались и другие модели Volkswagen. Так, в 2026 году будет прекращено производство универсала Arteon Shooting Brake. Седан Arteon уже был снят с производства в 2023 году.

Сокращение модельного ряда коснулось и других марок, входящих в концерн Volkswagen.

Например, седан Passat будет доступен только в версии универсал. Это решение связано с падением спроса на седаны в Европе и сфокусированностью компании на кроссоверах и электромобилях.

Несмотря на сокращения, Volkswagen сохранит некоторые модели. Например, компактный хэтчбек Polo, благодаря смягчению экологических норм, продержится на конвейере до 2030 года.

Также компания планирует возродить производство Golf в Германии, но уже в электрической версии.

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