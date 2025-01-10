Volkswagen закончит выпуск своего единственного кабриолета
- 10.01.2025, 1:18
Время купить еще есть.
Немецкий автоконцерн Volkswagen продолжает процесс оптимизации своего модельного ряда. После того, как бренд Audi уже попрощался с кабриолетами R8 и A5, настала очередь еще одного популярного автомобиля с открытым верхом.
В 2027 году производство кабриолета T-Roc будет прекращено.
Решение о прекращении производства T-Roc Cabrio связано с глобальной стратегией Volkswagen, направленной на переход к электромобильности и оптимизацию производственных мощностей. Компания сосредоточится на выпуске более прибыльных и перспективных моделей.
Кроме того, под угрозой оказались и другие модели Volkswagen. Так, в 2026 году будет прекращено производство универсала Arteon Shooting Brake. Седан Arteon уже был снят с производства в 2023 году.
Сокращение модельного ряда коснулось и других марок, входящих в концерн Volkswagen.
Например, седан Passat будет доступен только в версии универсал. Это решение связано с падением спроса на седаны в Европе и сфокусированностью компании на кроссоверах и электромобилях.
Несмотря на сокращения, Volkswagen сохранит некоторые модели. Например, компактный хэтчбек Polo, благодаря смягчению экологических норм, продержится на конвейере до 2030 года.
Также компания планирует возродить производство Golf в Германии, но уже в электрической версии.