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Старший брат «Дастера»: раскрыты подробности кроссовера Dacia Bigster

  • 10.01.2025, 9:01
Старший брат «Дастера»: раскрыты подробности кроссовера Dacia Bigster

Семейное авто предложат в бензиновых и гибридных версиях.

Новая Dacia Bigster поступит в продажу в Европе только с мая, однако цены и комплектации старшего брата Duster уже стали известны. Их опубликовали на сайте Motor1.

Как и ожидалось, модель на несколько тысяч евро дороже Dacia Duster. Базовый кроссовер Dacia Bigster Essential стоит от 23 990 евро и оснащен диодными фарами, 17-дюймовыми дисками, кондиционером, датчиком света, камерой, задним парктроником и 10,1-дюймовым тачскрином.

Версия Expression за 24 990 евро добавляет двухзонный климат-контроль, а вариант Journey (от 26 840 евро) — бесключевой доступ, люк, 18-дюймовые диски, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль, электроприводы сидений и дверей багажника.

Напомним, что 4,57-метровый кроссовер Dacia Bigster является, по сути, увеличенной версией Duster. Две модели очень похожи между собой внешне и внутри, однако Bigster значительно просторнее и имеет 667-литровый багажник.

Новая Dacia Bigster 2025 доступна с бензиновыми 1,2-литровыми турбомоторами на 130 и 140 л. с. (с «мягкой» гибридной установкой), а также в 1,8-литровой гибридной версии на 155 л. с.

Гибрид Dacia Bigster заметно дороже — стоит от 28 590 евро. Полный привод доступен только в 130-сильной модификации.

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