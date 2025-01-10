Появилось видео со спутника, которое показывает масштабы пожаров в Калифорнии 10.01.2025, 10:13

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Фото: Maxar

Шокирующие кадры.

Калифорния вновь столкнулась с серьезным испытанием: масштабные лесные пожары охватили некоторые районы Лос-Анджелеса.

Спутниковые данные, предоставленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), позволяют наблюдать в режиме реального времени за распространением огня и дыма.

Пожар в Палисейдс, разгоревшийся 7 января, быстро распространился, уничтожив тысячи гектаров леса и вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома. Сильные ветры подпитывают пламя, затрудняя работу пожарных.

Чтобы эффективно бороться с огнем, специалисты используют данные, полученные с геостационарных спутников GOES и полярных спутников JPSS. Эти спутники оснащены высокоточными приборами, позволяющими создавать детальные изображения пожаров и дымовых шлейфов. Благодаря этим изображениям, пожарные и метеорологи могут отслеживать динамику пожара, прогнозировать его распространение и принимать оперативные решения.

Снимки, сделанные спутником GOES-18, демонстрируют, как огонь распространяется и как ветер переносит дым над Тихим океаном. Спутник JPSS-2 также предоставляет ценную информацию о горячих точках и длине дымового шлейфа.

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