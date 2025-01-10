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Будет ли 11 января сокращенный рабочий день?

  • 10.01.2025, 11:15
Будет ли 11 января сокращенный рабочий день?

Ответили в Минтруда.

«Рабочий день с понедельника, 6 января, переносится на субботу, 11 января. Означает ли это, что в субботу будет сокращённый рабочий день? Ведь 7 января – официальный праздничный нерабочий день, а перед ним рабочий день сокращается, правильно? Но начальник говорит, что в субботу будет обычный рабочий день…», - спросила у «АиФ» гомельчанин.

Согласно ст. 116 Трудового кодекса Республики Беларусь продолжительность рабочего времени сокращается на один час в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню. 11 января (суббота) этому критерию не соответствует.

Но, как уточнили журналисты в Минтруда и соцзащиты, 11 января сокращенный рабочий день все же будет. Объясняется это переносом рабочих дней: 11 января мы будем работать за 6 января, который должен был быть сокращенным рабочим днем.

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