Байден решил напоследок отрезать Россию от передовых технологий 5 10.01.2025, 12:44

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Вводятся три уровня ограничений.

Администрация президента США Джо Байдена планирует еще один раунд ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia Corp., всего за несколько дней до ухода с поста.

Как говорится в материале Bloomberg, это станет последним рывком в его усилиях не допустить попадания передовых технологий в руки Китая и России.

Как утверждает автор, по словам людей, попросивших не называть их имен, поскольку обсуждения являются конфиденциальными, правила, которые могут быть выпущены уже в пятницу (10 января — ред.), создадут три уровня ограничений на чипы.

На самом высоком уровне небольшое количество союзников США сохранят по сути неограниченный доступ к американским чипам. Тем временем группа противников будет фактически заблокирована от импорта полупроводников. И подавляющее большинство стран мира столкнется с ограничениями на общую вычислительную мощность, которая может быть предоставлена одной стране.

Компании со штаб-квартирами в странах из этой последней группы смогут обойти свои национальные ограничения — и получить собственные, значительно более высокие лимиты — согласившись на ряд требований безопасности правительства США и стандартов прав человека. Этот тип обозначения — называемый проверенным конечным пользователем, или VEU — направлен на создание набора доверенных субъектов, которые разрабатывают и внедряют ИИ в безопасных средах по всему миру.

Nvidia выступила с возражениями против предложения в своем заявлении. «Правило, принятое в последнюю минуту и ограничивающее экспорт в большинство стран мира, станет серьезным изменением в политике, которое не снизит риск нецелевого использования, но поставит под угрозу экономический рост и лидерство США», — заявила Nvidia.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не успеет полностью реализовать финансирование помощи Украине, одобренное Конгрессом весной 2024 года, до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа.

Заместитель спикера главы Минобороны США Сабрина Сингх заявила: «Останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, которая будет решать, как распорядиться ими». По предварительной информации речь идет о 3,8 млрд долларов на программу PDA, которые останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Сингх подчеркнула, что дальнейшая судьба программы PDA будет зависеть от решений администрации Трампа.

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