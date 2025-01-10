закрыть
10 января 2025, пятница, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два наших Миколы

  • Ирина Халип
  • 10.01.2025, 13:30
Два наших Миколы
Ирина Халип
Фото: «Наша Ніва»

Они выживут и вернутся.

Числа, чертовы числа. Круглые даты, квадратные, ромбовидные и параллелепипедные – мы всегда во власти чисел. Каждый день – дата. Иногда неважная, иногда мирового значения, иногда страшная. Мы скованы числами, как веригами. Они не позволяют забыть о том, что происходит с нашими героями, даже когда очень хочется хоть на денек отключиться от всего и воображать, будто все хорошо и беззаботно.

Вчера ударило молотом очередное чудовищное число: 700 дней полной изоляции Николая Статкевича. 700 дней. Еще месяц – и будет ровно два года, 730 дней. Два года отсутствия любой связи с миром. А за день до страшно-круглой даты, 7 января, - день рождения другого Николая. Автуховича. Это его пятый день рождения в тюрьме в нынешнюю отсидку и тринадцатый тюремный - за всю жизнь. То есть в общей сложности Автухович за решеткой провел уже тринадцать лет. Статкевич – больше десяти.

Я хорошо помню, как впервые в жизни увидела Николая Статкевича. Была весна 1995 года, Лукашенко готовился к своему первому референдуму. В марте в «Народной газете», которая тогда была парламентским изданием, появилось письмо, подписанное неким Здиславом Вальнеровичем из Гродненской области и адресованное Лукашенко. Автор предупреждал: если вы, Лукашенко, проведете референдум, то вам придется «перешагнуть и через мою кровь, через кровь сотен, тысяч, миллионов таких, как я».

Лукашенко взбесился. Он назвал письмо «фальшивкой, изготовленной за доллары», и поручил силовикам найти автора. А заодно подписал указ об увольнении главного редактора газеты Иосифа Середича. Силовики искали-искали – да не нашли. Доложили, что гражданин Вальнерович в Гродненской области не проживает. А спустя несколько дней Иосиф Середич провел пресс-конференцию и представил журналистам автора того письма. «Здислав Вальнерович» - это был псевдоним. Автора звали Региной Зимницкой, это была молодая преподавательница физкультуры. Когда она поняла, какую реакцию вызвала публикация, то узнала домашний адрес Середича и просто пришла к нему домой. Хотела извиниться, что из-за нее главный редактор лишился работы, но он предложил вместе провести пресс-конференцию.

Ситуация была крайне опасной для Регины. Все силовые структуры искали какого-то Вальнеровича и даже не подумали, что это может быть псевдоним. Девушка случайно выставила силовиков идиотами – и это помимо того, что взбесила Лукашенко. И вдруг во время пресс-конференции на трибуну поднялся молодой красавец с офицерской выправкой и сказал: «Меня зовут Николай Статкевич, я из БЗВ (Беларускае згуртаванне вайскоўцаў. – Прим.авт.), и мы, офицеры, готовы обеспечить охрану и Регины Зимницкой, и Иосифа Середича». Уже тогда все присутствовавшие на пресс-конференции поняли, что перед нами – неординарная личность и будущий лидер.

А с Николаем Автуховичем мы познакомились в промежутке между его первой и второй отсидками. Помню, как мы гуляли по Минску, и Николай говорил: «Вы все заняты чем-то странным. Нужно действовать по-другому. Ваши призывы, статьи, митинги ничему их не научат». И как, спрашивала я, их, по-твоему, можно научить? Автухович со свойственной ему военной прямотой говорил: «Все очень просто. Помнишь, омоновец ударил по лицу Светлану Завадскую? Ей отказали в возбуждении уголовного дела. Значит, задача белорусов – найти того омоновца и самим внятно объяснить ему, что женщин бить нельзя. Объяснишь по-простому раз-другой-третий – и все они поймут, и станут думать, прежде чем дубинку поднять. Мы сами должны устанавливать законность в своей стране».

Тогда он как раз освободился, отсидев три года. Очень скоро его снова арестовали и посадили уже на пять лет. Теперь – на двадцать пять. Во время каждой отсидки Николай продолжал сопротивляться единственным доступным заключенному способом – голодовками. Его рекорд – 94 дня. Я не знаю, как он выжил тогда. Но знаю, что выживет и теперь.

Два Николая. Два наших Миколы. Оба – образец того, каким должен быть военнослужащий белорусской армии: честным, отважным, справедливым. Два отчаянных воина – с разными взглядами, разными методами сопротивления, разными дорогами борьбы. Они совершенно разные, но похожи в главном: оба Миколы пожертвовали и продолжают жертвовать собой, не соблазнившись уютом, комфортом, благополучием, портфелями несуществующих кабинетов и пушистыми шкурами неубитых медведей. Они жертвуют собой исключительно ради нашей свободы и нашей страны. Ради нас с вами.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц