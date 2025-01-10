Президент Литвы назвал Калининградскую область исторической частью страны 10 10.01.2025, 13:57

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Гитанас Науседа

В регионе должна сохраниться литовская культура.

В Калининградской области должна сохраниться литовская культура, поскольку регион исторически является частью Малой Литвы, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — написал Науседа в соцсети Х.

Он выступил против переименования музея литовского поэта Кристионаса Донейлатиса, который находится в Калининградской области. «Что дальше? Сжигание книг?» — задался вопросом литовский президент. По его мнению, в регионе необходимо сохранить наследие Малой Литвы, хотя ее жители «давно исчезли».

Малая Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Он был расположен на территории современной Калининградской области. Караляучюс — литовское название Калининграда. В мае 2023 года литовские парламентарии Вилюс Семешка и Пауле Кузмицене предложили заменить в литовском языке названия Калининградской области и города, заявив, что нынешние служат «частью российского нарратива». Однако в Клайпедском университете идею сочли политизированной. «Если мы будем использовать только старые, традиционные называния, мы дезориентируем людей. Человек берет карту и не находит этих названий», — поясняла профессор Даля Киселюнайте.

Музей, о котором идет речь, находится в поселке Чистый Пруды под Калининградом. Он расположен в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке в этом месте жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс был открыт в 1979 году, а его коллекция на данный момент насчитывает более 200 экспонатов. 9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». При этом имя литовского поэта сохранили в экспозициях, а экскурсоводы продолжают рассказывать о нем посетителям.

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