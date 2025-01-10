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Лукашенко назначает на посты казнокрадов

  • Артем Синицын
  • 10.01.2025, 21:27
Лукашенко назначает на посты казнокрадов

О чем говорит анонс генпрокурором очередных громких антикоррупционных дел.

Генпрокурор Андрей Швед анонсировал новые громкие уголовные процессы о коррупции. В частности, он заявил о возбуждении нескольких дел в отношении руководителя могилевского предприятия лесной отрасли.

Управленец, по словам прокурора, на протяжении нескольких лет получал взятки – на общую сумму не менее 300 тысяч рублей.

Кроме того, «в ближайшее время будут реализованы ряд других материалов коррупционной направленности», пообещал Швед.

Особенности национальной борьбы с коррупцией в Беларуси давно стали притчей во языцех. И это обстоятельство наводит на мысль о том, что очередная кампания, озвученная генпрокурором, закончится согласно формуле «хотели как лучше, а получилось как всегда».

На это указывает как общая практика, так и конкретные примеры. Во-первых, находящийся у власти четвертый десяток лет Лукашенко стал тем, кем стал, именно благодаря этой самой борьбе с коррупцией.

Но если в бытность рядовым депутатом он боролся с коррумпированными чиновниками, не будучи частью властной системы, то последние тридцать лет именно Лукашенко и назначает на должность потенциальных казнокрадов.

Об эффективности «борьбы» с чиновничьим недугом написано немало. О том, что ситуация и не собирается становиться хоть чуточку лучше, красноречиво говорит скандал с участием экс-руководителей предприятия «Мозырьпромстрой».

В конце прошлого года их обвинили в даче и получении взяток с отягчающими обстоятельствами. Особого цинизма этой истории придает то, что фигуранты дела являлись членами антикоррупционных комиссий.

Впрочем, наглость и бесстрашие управленцев легко объясняется давно установившейся в лукашенковской системе практикой. Объясним на примере экс-министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. В мае 2022-го правитель снял его с должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на госслужбе».

В январе 2023-го суд приговорил бывшего министра за взяточничество к 7,5 года с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. Но в неволе он не провел и половины срока.

В сентябре 2023-го появилась информация о досрочном освобождении экс-чиновника. А два месяца спустя стало известно… о его назначении начальником лесоохотничьего хозяйства «Выгоновское» в Беловежской пуще.

И такой карьерный кульбит совершил не один проворовавшийся министр лесного хозяйства. Так что снова напрашивается очевидный вывод, о котором «Салідарнасць» писала совсем недавно: коррупция для правящего в Беларуси режима явно не является изъяном.

Это, судя по всему, вполне себе рабочий инструмент для поддержания в тонусе и послушании чиновничьего аппарата.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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