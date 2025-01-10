ВСУ взяли в плен итальянского пиццайоло5
- 10.01.2025, 21:41
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Уроженец Неаполя работал в Самаре, а затем поехал воевать в Украину.
В украинский плен попал итальянский пиццайоло. Он добровольно воевал на стороне российских оккупантов.
Об этом говорится в заявлении Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Выполняя боевую задачу, десантники 78 отдельного десантно-штурмового полка обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен.
Среди них был необычный пленный - Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который, как оказалось, добровольно пошел на службу в российскую армию.
В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара РФ, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию Вооруженных сил Российской Федерации.
«Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды», - отметили военные.