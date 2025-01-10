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США заплатят $25 миллионов за помощь в аресте Николаса Мадуро

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  • 10.01.2025, 22:12
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США заплатят $25 миллионов за помощь в аресте Николаса Мадуро
Николас Мадуро

Объявлена награда и за поимку его сообщников.

США заплатят 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило BBC в день «инаугурации» Мадуро на третий срок.

США не признают победы Мадуро на выборах в прошлом году, когда оппозиция представила свидетельства массовых фальсификаций.

Также крупные денежные награды объявлены за помощь в аресте министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабелло и министра обороны Владимира Падрино.

США и раньше предлагали деньги за помощь в аресте Мадуро. В 2020 году была объявлена награда в 15 миллионов долларов, сейчас эту сумму почти удвоили.

По мнению американских властей, Мадуро тесно связан с наркокартелями и международной сетью торговли кокаином. США не признали победу Мадуро еще на выборах 2018 года и отказываются считать его легитимным президентом.

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