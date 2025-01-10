Картину Шагала выставят на аукцион 10.01.2025, 22:23

Белорусский художник подарил ее жене.

На первый аукцион Sotheby’s в 2025 году выставили картину Марка Шагала La danse autour de la corbeille. Она стала премиум-лотом. Торги назначены на 18 января и пройдут в Сингапуре, пишет Office life.

Белорус написал картину в 1975 году. Это был его свадебный подарок последней жене Валентине Бродской.

На обратной стороне полотна есть тому подтверждение. Там художник написал: «Дорогой Ваве в день нашей свадьбы. С любовью, Марк».

У женщины картину приобрела галерея Вайнштейна из Сан-Франциско. После этого произведение искусства перешло неназванному коллекционеру из Сан-Диего. Позже галерея выкупила полотно обратно. Сейчас же оно попало на аукцион.

Подлинность картины подтвердили в Комитете Шагала. На Sotheby's ее оценили в $2 млн.

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