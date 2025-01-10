Картину Шагала выставят на аукцион
- 10.01.2025, 22:23
Белорусский художник подарил ее жене.
На первый аукцион Sotheby’s в 2025 году выставили картину Марка Шагала La danse autour de la corbeille. Она стала премиум-лотом. Торги назначены на 18 января и пройдут в Сингапуре, пишет Office life.
Белорус написал картину в 1975 году. Это был его свадебный подарок последней жене Валентине Бродской.
На обратной стороне полотна есть тому подтверждение. Там художник написал: «Дорогой Ваве в день нашей свадьбы. С любовью, Марк».
У женщины картину приобрела галерея Вайнштейна из Сан-Франциско. После этого произведение искусства перешло неназванному коллекционеру из Сан-Диего. Позже галерея выкупила полотно обратно. Сейчас же оно попало на аукцион.
Подлинность картины подтвердили в Комитете Шагала. На Sotheby's ее оценили в $2 млн.