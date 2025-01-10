Британия ввела санкции против двух российских нефтяных компаний 10.01.2025, 23:02

Вслед за США.

Великобритания впервые ввела санкции против российских нефтяных гигантов – компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Прибыли этих двух компаний способствуют войне, сообщила пресс-служба британского правительства.

Как отметили в правительстве, эти компании вместе добывают более 1 миллиона баррелей нефти в день. По нынешним ценам составляет примерно 23 миллиарда долларов в год. Там добавили, что каждый удар, который Британия наносит по нефтяным доходам России, еще один шаг к справедливому и устойчивому миру в Украине.

«Доходы от продажи нефти являются источником жизнедеятельности военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным прибылям ставить под угрозу жизнь украинцев – так же как и не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности», – подчеркнул министр иностранных дел Дэвид Ламми.

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