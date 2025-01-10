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Польша стала лидером НАТО по расходам

  • 10.01.2025, 23:55
Польша стала лидером НАТО по расходам

Второе место — у Эстонии.

Рекордно высокие расходы на оборону, предусмотренные в бюджете на 2025 год, не изменят положение Польши среди стран НАТО — страна и так тратит на оборону больше всех в пересчете на ВВП, сообщает PAP.

В номинальном выражении Польша занимает четвертое место в Европе после Германии, Великобритании и Франции.

В проекте бюджета, принятом правительством в среду, расходы на оборону в следующем году составят 186 миллиардов злотых, что составит 4,7 процента от ВВП Польши. Таким образом, это будет еще один год непрерывного роста расходов.

Согласно докладу НАТО о финансовых расходах, выделяемых на военные нужды странами - членами Альянса с июня этого года, в 2024 году Польша рассчитывает на 4,12 процента ВВП, а в 2023 году - на 3,26 процента.

Польша преодолела порог в 2 процента ВВП, установленный союзниками с 2020 года, а в этом году она потратит больше всех союзных стран по отношению к ВВП. Второе место в 2024 году, согласно докладу НАТО, займет Эстония (3,43 процента), третье - США (3,38 процента), четвертое - Латвия (3,15 процента) и пятое - Греция (3,08 процента). В то же время только эти пять стран будут тратить на оборону более 3 процентов своего ВВП.

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