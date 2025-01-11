Дроны долетели до Тамбовской области РФ

Дроны долетели до Тамбовской области РФ1
- 11.01.2025, 9:12
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Россияне сообщают о массированной атаке на несколько регионов.
В городе Котовск Тамбовской области РФ дроны ударили по пятиэтажным домам.У нескольких домов повреждена кровля и фасады, сообщает УНИАН.
При этом, в российском минобороны отчитались, что за ночь системы ПВО «перехватили и уничтожили» 85 беспилотников.
Из них 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, 16 дронов - над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, 4 - над Белгородской областью, 2 беспилотника были перехвачены над Тамбовской области и по одному было сбито над аннексированным Крымом и Курской областью.