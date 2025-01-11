Дроны долетели до Тамбовской области РФ 1 11.01.2025, 9:12

4,252

Россияне сообщают о массированной атаке на несколько регионов.

В городе Котовск Тамбовской области РФ дроны ударили по пятиэтажным домам.У нескольких домов повреждена кровля и фасады, сообщает УНИАН.

При этом, в российском минобороны отчитались, что за ночь системы ПВО «перехватили и уничтожили» 85 беспилотников.

Из них 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, 16 дронов - над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, 4 - над Белгородской областью, 2 беспилотника были перехвачены над Тамбовской области и по одному было сбито над аннексированным Крымом и Курской областью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com