Движуха3
- Андрей Калитин
- 11.01.2025, 9:45
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Где спички?
Вот эта детективная история в Башкирии - самая яркая метафора, которая описывает, что сегодня происходит со страной.
Итак, многовековой сериал под названием «Движуха».
Краткое содержание предыдущих серий: молодые активисты из Бурзянского района Башкирии сфотографировались с флагом российской империи с надписью «С нами Бог».
Их нашли местные башкирские пацаны, заставили извиниться на башкирском языке и сфотографироваться с флагом Башкирии.
Но тут оживился кружок русских националистов во главе с «ветераном СВО», которые нашли подростков, заставили их снова извиниться, снова взять в руки флаг империи и заново сфотографироваться, сжав кулачки.
Тут уже к делу подключился СК и лично Бастрыкин, но пока они подключались, башкирские националисты снова нашли подростков.
На этот раз извинений было недостаточно. В итоге флаг империи прилюдно сожгли.
Вот так и живем.
Кто мы? Точно ли с нами Бог? Или не с нами? Или с нами другой Бог? Какой у нас флаг? Этот или другой? Перед кем извиниться? На каком языке? Где спички? Кто мы? Куда идем? Зачем?
На все эти вопросы сначала нужно самим найти ответы, а потом уже мир учить. Но нет - им очень хочется правильно сфоткаться и лозунги покричать. В итоге сами флаг и сожгут.
Андрей Калитин, «Телеграм»