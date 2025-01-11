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Движуха

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  • Андрей Калитин
  • 11.01.2025, 9:45
  • 12,444
Движуха
Андрей Калитин

Где спички?

Вот эта детективная история в Башкирии - самая яркая метафора, которая описывает, что сегодня происходит со страной.

Итак, многовековой сериал под названием «Движуха».

Краткое содержание предыдущих серий: молодые активисты из Бурзянского района Башкирии сфотографировались с флагом российской империи с надписью «С нами Бог».

Их нашли местные башкирские пацаны, заставили извиниться на башкирском языке и сфотографироваться с флагом Башкирии.

Но тут оживился кружок русских националистов во главе с «ветераном СВО», которые нашли подростков, заставили их снова извиниться, снова взять в руки флаг империи и заново сфотографироваться, сжав кулачки.

Тут уже к делу подключился СК и лично Бастрыкин, но пока они подключались, башкирские националисты снова нашли подростков.

На этот раз извинений было недостаточно. В итоге флаг империи прилюдно сожгли.

Вот так и живем.

Кто мы? Точно ли с нами Бог? Или не с нами? Или с нами другой Бог? Какой у нас флаг? Этот или другой? Перед кем извиниться? На каком языке? Где спички? Кто мы? Куда идем? Зачем?

На все эти вопросы сначала нужно самим найти ответы, а потом уже мир учить. Но нет - им очень хочется правильно сфоткаться и лозунги покричать. В итоге сами флаг и сожгут.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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