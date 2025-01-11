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Politico: Лукашенко будет свергнут в этом году

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  • 11.01.2025, 10:20
  • 10,532
Politico: Лукашенко будет свергнут в этом году

Издание представило главных «черных лебедей» на 2025 год.

Термин «черный лебедь» был введен американским филолсофом и писателем Нассимом Николасом Талебом и используется для описания неизбежных экономических, политических и социальных катастроф, которые невозможно предсказать.

Американское издание Politico сделало свой прогноз и представило главных «черных лебедей» на 2025 год. Их пересказывает украинский продюсер Александр Роднянский.

1) Путин убедит Иран остановить разработку ядерного оружия в обмен на обещание Израиля не атаковать ядерные объекты.

2) Трамп убедит Саудовскую Аравию подписать мирный договор с Израилем.

3) В 2025 произойдет крупнейшая в истории кибератака. Большая часть мировой инфраструктуры будет выведена из строя.

4) Трамп, Путин и Си Цзиньпин договорятся друг с другом о регионах влияния и будут работать вместе.

5) Обвал рынков и глобальная паника из-за манипуляций с помощью искусственного интеллекта.

6) Свержение Александра Лукашенко.

7) Начнутся мирные переговоры между Израилем и Палестинской Автономией по формуле «два государства для двух народов».

8) Начинается новая гонка вооружений, в рамках которой многие страны поставят себе целью обладать ядерным оружием.

9) Будет совершен прорыв в области квантовых вычислений. Скорее всего, этого достигнет Китай.

Авторы статьи подчеркивают, что завершение войны в Украине не является «черным лебедем», так как вероятность, что это произойдет — очень велика.

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