Politico: Лукашенко будет свергнут в этом году6
- 11.01.2025, 10:20
- 10,532
Издание представило главных «черных лебедей» на 2025 год.
Термин «черный лебедь» был введен американским филолсофом и писателем Нассимом Николасом Талебом и используется для описания неизбежных экономических, политических и социальных катастроф, которые невозможно предсказать.
Американское издание Politico сделало свой прогноз и представило главных «черных лебедей» на 2025 год. Их пересказывает украинский продюсер Александр Роднянский.
1) Путин убедит Иран остановить разработку ядерного оружия в обмен на обещание Израиля не атаковать ядерные объекты.
2) Трамп убедит Саудовскую Аравию подписать мирный договор с Израилем.
3) В 2025 произойдет крупнейшая в истории кибератака. Большая часть мировой инфраструктуры будет выведена из строя.
4) Трамп, Путин и Си Цзиньпин договорятся друг с другом о регионах влияния и будут работать вместе.
5) Обвал рынков и глобальная паника из-за манипуляций с помощью искусственного интеллекта.
6) Свержение Александра Лукашенко.
7) Начнутся мирные переговоры между Израилем и Палестинской Автономией по формуле «два государства для двух народов».
8) Начинается новая гонка вооружений, в рамках которой многие страны поставят себе целью обладать ядерным оружием.
9) Будет совершен прорыв в области квантовых вычислений. Скорее всего, этого достигнет Китай.
Авторы статьи подчеркивают, что завершение войны в Украине не является «черным лебедем», так как вероятность, что это произойдет — очень велика.