В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов
- 11.01.2025, 11:20
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Процесс выгорания топлива продолжается.
В российском Энгельсе четвертые сутки горит нефтебаза. Она была атакована украинскими защитниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram.
Российский чиновник указывает, что горит «промышленное предприятие», а не нефтебаза на военном аэродроме «Энгельс-2».
По его словам, площадь пожара якобы уменьшилась на 80% и стало меньше дыма.
«Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты принимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха», - написал он.