В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов 11.01.2025, 11:20

1,110

Процесс выгорания топлива продолжается.

В российском Энгельсе четвертые сутки горит нефтебаза. Она была атакована украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram.

Российский чиновник указывает, что горит «промышленное предприятие», а не нефтебаза на военном аэродроме «Энгельс-2».

По его словам, площадь пожара якобы уменьшилась на 80% и стало меньше дыма.

«Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты принимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха», - написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com