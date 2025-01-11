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В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

  • 11.01.2025, 11:20
  • 1,110
В Энгельсе четвертые сутки не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

Процесс выгорания топлива продолжается.

В российском Энгельсе четвертые сутки горит нефтебаза. Она была атакована украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Telegram.

Российский чиновник указывает, что горит «промышленное предприятие», а не нефтебаза на военном аэродроме «Энгельс-2».

По его словам, площадь пожара якобы уменьшилась на 80% и стало меньше дыма.

«Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты принимают все необходимые меры. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха», - написал он.

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