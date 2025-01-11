«Лады» и вдовы 5 Игорь Эйдман

11.01.2025, 12:54

4,680

Игорь Эйдман

Россиянки сдают мужей на утилизацию.

СМИ пишут, что зачастую именно жены уговаривают мужей идти на войну, в оккупационную армию по контракту.

В конце 2025 года в России началась новая массированная рекламная кампания, затмившая даже рекламу службы по контракту. Российским женщинам по SMS пришло такое объявление.

«Сдай мужа на утилизацию и получи 5 миллионов рублей!

В условиях СВО и зловещих попыток Запада дезориентировать нашу сексуальную ориентацию, очень важны жизнь и здоровье национального лидера и его окружения, спасающих нас от происков коварных врагов.

Сдайте мужа на утилизацию и получите 5 миллионов рублей! Его тело пойдет на создание банка органов для отцов отечества: членов Совета безопасности, правительства, руководителей силовых структур, депутатов Госдумы, чекистов, олигархов, авторитетов и, конечно, для самого Гаранта белоснежно чистой анальной девственности нашего безгрешного народа.

Остальная часть останков мужа будет вам возвращена в стильном черном пластиковом пакете, перевязанном ленточкой из натурального шелка. В качестве бонуса вы получите удостоверение Вдовы Героя, дающее скидку в ста магазинах, включая вино-водочные и секс-шопы (и на кой ляд тогда вам муж, согласитесь).

Похороны пройдут за государственный счет по высшему разряду, включая аренду черного траурного платья и кружевного платка для вытирания слез.

Центр утилизации мужей».

Тут же в центр утилизации начался шквал звонков – звонили юные невесты, зрелые умудренные жизнью матери семейств и даже скрюченные многочисленными хворями старухи.

– А моего старика возьмете?

– Сколько лет-то ему?

– Да восемьдесят уже скоро.

– Нет, только до шестидесяти берем.

– Понимаю, залежалый товар, но скидку даю в десять раз. Берите за пятьсот тысяч.

– Нет, не нужен он нам.

– Хорошо, черт с вами, берите бесплатно, только похороны за ваш счет!

– (вешает трубку)

***

– Хотелось бы уточнить некоторые детали

– Пожалуйста, мы к вашим услугам.

– У меня деликатное дело, понимаете я бы хотела сдать двух мужей, вернее, официального мужа и любовника. Могу я тогда получить 10 миллионов?

– Да, конечно, пожалуйста. Прекрасное решение. Двойная выгода и двойная скидка в секс-шопе, купите там себе хоть сотню компактных «мужей» премиум-класса.

***

– Я не могу мужа уговорить. Он такой глупый, не понимает своей выгоды.

– А вы на патриотизм упирайте. Скажите ему, что Россия в опасности, кругом враги: содомиты, бандеровцы, дьяволисты, квадроберы наконец. Родина ждет героев. Чем отдать тело западным содомитам на поругание, отдай его лучше родной власти на органы. И Патриарх говорит: отдашь тело – спасешь душу.

– Ох, спасибо, все записала, теперь точно уговорю.

***

– Понимаете у меня пока мужа нет, только жених. Он глупый такой ещё, несмышлённый. Можно я его приведу, только мы пока не расписаны.

– Я вам честно отвечу – привести вы его конечно можете, но статус вдовы героя не получите без штампа в паспорте. Так что лучше ведите его вначале в ЗАГС.

– Ага, спасибо, в ЗАГС – значит в ЗАГС. Время правда потеряем, но что поделаешь.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com