The Guardian: Легендарный «Азов» предпринял необычный шаг ради усиления фронта 1 11.01.2025, 13:32

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Бригада участвует в боевых действиях в районе Торецка.

Украинская добровольческая бригада «Азов», одна из самых известных и стойких военных группировок ВСУ, планирует создать международный батальон, чтобы усилить свои позиции в борьбе с российскими оккупационными силами. Об этом сообщает The Guardian.

По словам командира подразделения с позывным Карл, «Азов» намерен привлечь бойцов с военным опытом со всего мира. Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы.

«Если Украина падет, следующими станут Польша, страны Балтии и другие государства,» — отмечает Карл.

Международная поддержка и новая стратегия

Для присоединения к «Азову» иностранным добровольцам нужно пройти строгий процесс отбора, включая психологическую оценку и проверку на детекторе лжи, чтобы исключить возможность работы на российские спецслужбы. Базовая подготовка для новобранцев длится два-три месяца, после чего они могут быть направлены в пехотные штурмовые подразделения.

На данный момент «Азов» активно участвует в боевых действиях в районе Торецка на востоке Украины, где идут ожесточённые сражения.

Подразделение продолжает демонстрировать высокую боеспособность, что делает его одним из самых популярных среди украинцев.

Эволюция и мировая поддержка

Изначально «Азов» был создан как добровольческое ополчение в 2014 году, но за годы войны он превратился в профессиональную и очень мощную бригаду. Хотя в прошлом к нему были вопросы о политической идеологии, за последнее десятилетие подразделение существенно изменилось.

США, ранее отказывавшиеся поставлять ему оружие, отменили запрет, признав, что «Азов» не совершал нарушений прав человека.

Бригада приобрела статус легендарного подразделения после героической обороны Мариуполя в 2022 году, когда бойцы удерживали позиции на заводе «Азовсталь» до последнего патрона. Хотя многие из них попали в российский плен, дух «Азова» остался символом сопротивления и стойкости. В 2014 году Мариуполь от российских оккупантов также освобождал «Азов».

Решение «Азова» набрать англоговорящих добровольцев усиливает международный аспект украинского сопротивления. Это подразделение стало ярким примером объединения бойцов из разных стран ради общей цели — защиты Украины и Европы от российской агрессии.

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