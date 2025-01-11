Озвучена главная цель Путина на переговорах с Трампом по Украине 2 11.01.2025, 14:25

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Чего будет добиваться Кремль?

Главная цель российского диктатора Владимира Путина в любых будущих переговорах о завершении войны — достичь новых соглашений о безопасности, которые сделают невозможным вступление Украины в НАТО.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного кремлевского чиновника и еще одного человека, который обсуждал этот вопрос с Путиным.

Североатлантический Альянс под командованием США также должен отказаться от некоторых операций на своих восточных границах.

«Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было никаких угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны. Трамп в любом случае хочет откатить НАТО назад. Мир меняется, может произойти что угодно», - отметил собеседник издания.

FT пишет, что европейские лидеры и чиновники убеждают новоизбранного президента США и его команду в том, что продолжение военной помощи США необходимо для того, чтобы усилить позицию Киева на мирных переговорах и помочь посадить Москву за стол переговоров.

Западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пытались подчеркнуть важность того, чтобы Трамп обеспечил «мир через силу» в Украине и не допустил поражения Киева, которое бы «подбодрило Путина и его союзников в Китае, Иране и Северной Корее», добавляет издание.

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