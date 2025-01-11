Поврежденный танкер «теневого флота» РФ отбуксируют от германского острова Рюген 2 11.01.2025, 14:40

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Привлечены дополнительные корабли и группа экспертов.

Поврежденный нефтяной танкер «теневого флота» России Eventin, который накануне сел на мель возле германского острова Рюген, отбуксируют на восток из соображений безопасности.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Отмечается, что шторм усложнил закрепление нефтяного танкера длиной 274 метра в запланированном месте. Сейчас танкер должен изменить свое положение, для чего были привлечены дополнительные корабли и группа экспертов.

Нефтяной танкер «Eventin», который потерпел крушение к северу от Рюгена, перемещают три мощных буксира.

По словам представителя Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море, таким образом будет обеспечено больше свободного участка моря на юг в случае, если произойдет что-то непредсказуемое.

Что известно о танкере Eventin?

В издании добавили, что Eventin дрейфовал в Балтийском море с вечера пятницы, не имея возможности маневрировать из-за отключения электроэнергии на борту.

Судно длиной 248 метров перевозило около 99 тыс. тонн нефти. Танкер, который ходит под панамским флагом, загрузил нефть в российском балтийском порту Усть-Луга на границе с Эстонией. Он отправился оттуда 6 января, а пунктом назначения значился порт Порт-Саид в Египте, однако, скорее всего, направлялся в Индию. Эта страна не присоединилась к санкциям против России и сейчас является крупнейшим клиентом российской нефти.

Eventin входит в состав так называемого российского теневого флота, с помощью которого Кремль пытается обходить санкции Запада.

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