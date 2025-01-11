Третья штурмовая бригада ВСУ эпично разнесла российские колонны под Харьковом 11.01.2025, 15:34

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иллюстративное фото

«Как в песне».

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ отразила попытки прорыва российских оккупантов к позициям в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба бригады, 8 и 9 января на Харьковщине фактически состоялась «почти танковая битва под Бродами в 41-м». За эти бои с Третьей штурмовой оккупанты потеряли 20 единиц своей техники.

«8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой ордена Ленина дивизии 1-й танковой армии краснознаменной оккупанты двинулись на позиции бригады, чтобы осуществить прорыв», - рассказали в бригаде.

Впрочем, Третья штурмовая устроила врагу «теплый прием». С ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК.

«Бронетранспортеры и танки сошли с дороги и начали подрываться на минировании. Недобитые единицы техники воины атаковали с FPV, понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбросами и артиллерией. Кто выжил - начал отступать», - рассказали в бригаде.

«Враг про*бал всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена из ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне. Штурм колоннами техники оккупантов - потрачено», - добавили в бригаде.

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