«Лукашенко — испуганный немощный старик» 10 11.01.2025, 15:48

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От жалкого имиджа диктатору уже не отмыться.

Политический аналитик Сергей Чалый рассказал о новом «имидже» престарелого белорусского диктатора и провале его пиар-службы.

Эксперт приходит к выводу, что у белорусского правителя развился «новый страх» — утратить свою власть над страной.

Именно этим страхом Чалый объясняет новую волну увольнений по политическим мотивам работников с «Беларуськалия» и «Беларусьнефти». И требование заплатить за донаты по новому кругу. И массовые задержания участников дворовых чатов по всей стране.

В этом ряду, по его словам, стоит и принятое на днях постановление правительства, которым список причин, по которым детей могут признать находящимися в социально опасном положении, дополнен новым пунктом – «привлечение родителей к административной ответственности по «политическим» статьям».

Аналитик также обращает внимание на то, что в последнее время Лукашенко стал много говорить о готовности передать власть «следующему поколению», которое еще предстоит «сформировать», прежде чем «посадить в свои кресла».

Но даже и здесь, по словам Чалого, в последнее время «появилась новая вводная», и теперь этот тезис звучит так:

«Пока есть здоровье, я буду с вами, потому что я надеюсь еще при новой власти тоже пожить».

И это, по мнению Чалого, означает, что Лукашенко «допускает смену власти по причине своей недееспособности». Таким образом, заключает эксперт, «вместо всесильного вечного правителя» перед нами предстает «испуганный немощный старик».

А это уже, согласитесь, совсем другой имидж, от которого Лукашенко уже никогда не отмыться.

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