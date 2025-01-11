закрыть
11 января 2025, суббота, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Асад умолял о помощи, но Путин несколько дней игнорировал его»

  • 11.01.2025, 16:29
«Асад умолял о помощи, но Путин несколько дней игнорировал его»

Хозяин Кремля дистанцировался, испугавшись событий в Сирии.

Бывший глава пресс-службы Башара Асада Камель Сакр в интервью саудовскому подкасту Mazeej рассказал о событиях, которые развернулись перед падением режима сирийского диктатора.

После начала наступления повстанцев группировки Хайят Тахрир аш-Шам в конце ноября 2024 года Асад прилетел в Россию, чтобы просить правителя РФ Путина о военной поддержке, отмечает Bild.

Сакр утверждает, что, прибыв в Москву, Асад два дня ждал встречи с российским лидером. Когда встреча наконец состоялась, она длилась всего час.

Путин, по словам бывшего пресс-секретаря, избегал публичных заявлений об этом разговоре, демонстрируя желание дистанцироваться от происходящего в Сирии. На просьбу Асада обеспечить военную поддержку из Ирана ответа не последовало.

8 декабря Асад уже окончательно покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск, положив конец почти 20-летнему правлению диктатора. По словам Сакра, за несколько дней до побега Путин перестал отвечать на звонки Асада, что окончательно убедило его в том, что Россия не окажет ему помощи.

Иран, который считался основным союзником Асада, также отказал ему в поддержке. Несмотря на визит иранского министра иностранных дел 1 декабря, военная помощь так и не поступила, а иранские силы начали вывод войск из Сирии еще за несколько месяцев до падения режима.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц