«Асад умолял о помощи, но Путин несколько дней игнорировал его» 11.01.2025, 16:29

Хозяин Кремля дистанцировался, испугавшись событий в Сирии.

Бывший глава пресс-службы Башара Асада Камель Сакр в интервью саудовскому подкасту Mazeej рассказал о событиях, которые развернулись перед падением режима сирийского диктатора.

После начала наступления повстанцев группировки Хайят Тахрир аш-Шам в конце ноября 2024 года Асад прилетел в Россию, чтобы просить правителя РФ Путина о военной поддержке, отмечает Bild.

Сакр утверждает, что, прибыв в Москву, Асад два дня ждал встречи с российским лидером. Когда встреча наконец состоялась, она длилась всего час.

Путин, по словам бывшего пресс-секретаря, избегал публичных заявлений об этом разговоре, демонстрируя желание дистанцироваться от происходящего в Сирии. На просьбу Асада обеспечить военную поддержку из Ирана ответа не последовало.

8 декабря Асад уже окончательно покинул страну, а повстанцы захватили Дамаск, положив конец почти 20-летнему правлению диктатора. По словам Сакра, за несколько дней до побега Путин перестал отвечать на звонки Асада, что окончательно убедило его в том, что Россия не окажет ему помощи.

Иран, который считался основным союзником Асада, также отказал ему в поддержке. Несмотря на визит иранского министра иностранных дел 1 декабря, военная помощь так и не поступила, а иранские силы начали вывод войск из Сирии еще за несколько месяцев до падения режима.

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